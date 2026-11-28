BiH je u prvih šest mjeseci izdala 4.790 radnih dozvola za strane državljane. Više od polovine, odnosno 2.527, izdato je u Republici Srpskoj. Najviše dozvola odnosi se na građevinarstvo, u kojem je angažovanje stranih radnika najizraženije, prema podacima Agencije za zapošljavanje BiH.

"Takođe treba reći da je tačno da svako zapošljavanje stranaca obara cijenu rada, ali isto tako Bosna i Hercegovina se suočava sa nedostatkom radne snage u određenim djelatnostima, prije svega građevinskom sektoru. I zbog toga se kvote za radne dozvole povećavaju, ali ciljano u sektorima za koje je utvrđeno da imaju nedostatak radne snage, odnosno gdje su poslodavci iskazali najveće potrebe za zapošljavanjem stranih radnika", navode iz Agencija za zapošljavanje BiH.

Republika Srpska je na dan 30. juna 2026 godine već imala iskorištenost godišnje kvote 100/100. S toga je, Vlada Republike Srpske u novembru dala zeleno svjetlo za povećanje kvote zaposlenja stranih radnika, sa 2.000 na 5.000 za 2027. godinu, od čega se 3.500 odnosi na novo zapošljavanje, a 1.500 na produženje već izdatih dozvola. Ali prije nego što dozvola bude izdata, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske provjerava ima li na evidenciji domaćih radnika koji ispunjavaju uslove za tražena radna mjesta.

"Kada poslodavac podnese zahtjev za izdavanje radne dozvole, prvenstveno se provjerava da li se na evidenciji Zavoda nalaze lica sa kvalifikacijama, znanjima i vještinama koje je poslodavac naveo u svom zahtjevu. Ukoliko se utvrdi da na evidenciji Zavoda ima lica koja ispunjavaju navedene uslove, vrši se posredovanje u zapošljavanju, odnosno ta lica se upućuju poslodavcu. Ukoliko na evidenciji Zavoda nema lica sa traženim kvalifikacijama, znanjima i vještinama, Zavod izdaje radnu dozvolu, pod uslovom da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi", navode iz Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

Najviše radnih dozvola je izdato za državljane Bangladeša – 989, zatim Nepal – 699, nakon toga slijedi Indija, Turska, Kina i Srbija. Stigla nam je na naplatu loša demografija, kaže Saša Trivić, ako svake godine ode 15.000 u penziju, a 9.000 dođe sa fakulteta i škola onda je jasno da će nam faliti sve više radnika ukoliko želimo da zadržimo današnje poslove i budžetske prihode, zaključio je on.

"Ja sam neki dan računao da samo oni koji danas rade, a mislim da ih danas ima oko 3-4 hiljade sigurno sigurno budžet Republike Srpske za fondove i ostale stvari doprinose sa nekih 20-ak miliona maraka, prema tome oni su nužna potreba i za poslodavce i za državu, naravno sve do trenutka dok se država ne riješi svojih viškova radnika iz javnog sektora i onda bi mogli doći u situaciju da ne moramo zapošljavati strane radnike", rekao je Saša Trivić, potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske.

Iako broj stranih radnika raste, njihov udio u ukupnom broju zaposlenih i dalje je relativno mali. Od oko 292 hiljade zaposlenih u Srpskoj, angažovanost stranih radnika je ispod 1,5%. U Sindikatu ističu da oni poslodavcima nisu jeftinija alternativa, jer pored plata moraju da snose i dodatne troškove njihovog dovođenja.

"Imajući u vidu da poslodavci moraju da plate agencijama da bi im pripremili i doveli strane radnike, da bi platili za njih avionske karte, da bi im obezbjedili obroke, da bi im obezbjedili smještaj, tako dalj oni uopšte nisu jeftinije radnici od domaćih radnika. Neophodno je raditi na tome da povećamo plate domaćim radnicima, da ne dolaze strani radnici, u smislu zamjene domaćih radnika, nije ovo u pitanju povećanje broja radnika u Republici Srpskoj, razvoja proizvodnih kapaciteta, nego je u pitanju čista zamjena za domaće radnike, koji zbog niskih plata odlaze u evropske zemlje i ostavljaju slobodna svoja radna mjesta", rekao je Danko Ružičić, generalni sekretar Saveza sindikata Republike Srpske.

Veća kvota za zapošljavanje stranaca signal je da privreda ima potrebu za dodatnom radnom snagom, kaže Saša Stevanović. Međutim, problem je što domaće tržište sve teže odgovara na te potrebe, što otvara i šira društvena i ekonomska pitanja.

"Polovina radno sposobnog stanovništva je uključena na tržište rada, znači tu imamo određeni kontigent gdje bismo trebali da preraspodijelimo postojeću radnu snagu da učinimo sve, ja vjerujem da je poslovna zajednica i Vlada učinila sve napore da su vidjeli da nema. Ono što je dobro, kada uvezete radnu snagu, vi uvozite i kulturu rada, oni su produktivniji i onda možete da i vi otprilike kao radnik možete da kažete ja mogu da radim bolje od njega", rekao je Saša Stevanović, ekonomista.

U jednom su saglasni – loša demografska slika i odlazak domaće radne snage sve više opterećuje tržište rada. Strani radnici za sada popunjavaju nedostatak, ali bez sistemskih rješenja i stvaranja uslova za ostanak domaćih radnika, potreba za njihovim angažovanjem biće sve veća.