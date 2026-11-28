Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH nabavio je četiri skupocjene limuzine ukupne vrijednosti 419.600 KM, saznaje Fokus. Nabavka je realizovana samo nekoliko dana uoči konstituisanja novog saziva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Za utorak je, naime, zakazana konstitutivna sjednica ovog doma, na kojoj će novoizabrani poslanici položiti zakletvu i zvanično preuzeti mandate.

Svako vozilo košta gotovo 105.000 KM

Podsjetimo, Fokus je u tekstu objavljenom 1. septembra najavio da će Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH sprovesti nabavku limuzina, čija je procijenjena vrijednost iznosila 420.000 KM.

U odluci Sekretarijata PS BiH, objavljenoj danas, navodi se da su za pomenuti iznos nabavljena četiri službena vozila marke Škoda Superb, model Sportlajn (Sportline), 2.0 TDI, DSG 4×4. Pojedinačna cijena svakog vozila iznosi 104.900 KM.

Ugovor je dodijeljen kompaniji AC Kvatro (AC Quattro), koja je čest ponuđač vozila Parlamentarnoj skupštini BiH. Zanimljivo je da je ponuda ove kompanije ujedno bila i jedina pristigla ponuda, dostavljena do 10. novembra.

Prema važećim propisima o korišćenju službenih vozila u institucijama BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH, četiri nabavljene limuzine, s pojedinačnom cijenom od 104.900 KM s PDV-om, svrstavaju se u višu srednju klasu.

Vozila su prvenstveno namijenjena najvišim funkcionerima Parlamentarne skupštine, odnosno članovima kolegijuma oba doma. Međutim, nije isključeno da će neka od limuzina biti dodijeljena i članovima Sekretarijata PS BiH.

Peta nabavka limuzina u pet godina

Riječ je o petoj nabavci skupocjenih limuzina u posljednjih pet godina.

Iako Parlamentarna skupština BiH redovno obnavlja svoj vozni park, hronologija nabavki tokom proteklih pet godina pokazuje kontinuitet izdvajanja stotina hiljada maraka javnog novca za luksuzna službena vozila.