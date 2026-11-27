Glavni federalni tužilac Munib Halilović potvrdio je da je među tri osobe protiv kojih je Posebno odjeljenje Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (POSKOK) otvorio istragu i predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.

Nakon Halilovićevog gostovanja na Federalnoj televiziji, Konaković se oglasio tvrdeći da slučaj raspodjele budžetskog novca u Kantonu Sarajevo nije pitanje njegovih pojedinačnih odluka, već prakse koju su, kako navodi, primjenjivali i drugi nosioci izvršne i zakonodavne vlasti.

Halilović: Ne bih o imenima, ali jeste Konaković

Halilović je, govoreći o predmetu koji se odnosi na raspodjelu budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo, kazao da je riječ o jednom od prioritetnih predmeta POSKOK-a.

Potvrdio je da je istraga zvanično otvorena protiv tri osobe, među kojima je i Konaković, dok će dokazi i predmeti koji nisu u nadležnosti ovog posebnog odjeljenja biti dostavljeni Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.

"Zvanično je otvorena istraga protiv tri lica. Za ostale koji nisu u našoj nadležnosti, te predmete i dokaze dostavićemo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Ne bi bilo fer da spominjem imena, ali u svakom slučaju jedan od njih je gospodin Konaković", rekao je Halilović.

Osvrnuo se i na trajanje postupka, navodeći da je još 23. jula izdao obavezno uputstvo postupajućem tužiocu da se predmetu pristupi prioritetno i da se tužilačka odluka donese u što kraćem roku.

Konaković: Nije to predmet "Konaković"

Nakon Halilovićevog gostovanja, Konaković je reagovao na društvenim mrežama, ponovivši da smatra kako se pitanje dodjele budžetskih sredstava godinama pogrešno predstavljalo javnosti kao slučaj koji se odnosi isključivo na njega.

Tvrdi da je riječ o praksi koja je postojala i prije nego što je preuzeo funkciju predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo, ali i nakon njegovog odlaska sa te pozicije.

"To nije predmet 'Konaković', kako su ga godinama pakovali i predstavljali javnosti. To je predmet sistema Kantona Sarajevo, u kojem pojedini tužioci ne razlikuju nadležnosti Kabineta predsjedavajućeg od nadležnosti samog predsjedavajućeg i, tvrdim, pogrešno tumače odredbe Uredbe", naveo je Konaković.

Dodao je da posjeduje odluke koje, prema njegovim riječima, pokazuju da su i drugi funkcioneri dodjeljivali više od 100.000 KM budžetskih sredstava, te da bi se takva praksa trebala provjeriti i na drugim nivoima vlasti.

Posebno je istakao da, kako tvrdi, više od 850 odluka donesenih prije njegovog dolaska na funkciju nije bilo poznato javnosti, kao ni odluke koje su na isti način donesene nakon njegovog odlaska.

Konaković je u reakciji ponovo kritikovao postupanje pravosudnih institucija, pozivajući tužioce da, kako je naveo, izbjegnu političke interese i selektivno procesuiranje.

Osvrnuo se i na reakcije Udruženja tužilaca FBiH, koje je ranije komentarisalo njegove javne istupe o predmetu "Blek Taj", ocjenjujući ih kao pritisak na pravosuđe.

Konaković tvrdi da iznošenje činjenica i javna kritika ne predstavljaju pritisak na pravosuđe, te da nezavisnost pravosudnih institucija ne znači njihovu izuzetost od odgovornosti.

"Ne tražim nikakav poseban tretman. Tražim iste kriterije za sve", poručio je.

Pozvao je nadležne da predmet koji se odnosi na raspodjelu sredstava u Kantonu Sarajevo bude prilika da se utvrdi jesu li propisi jednako primjenjivani na sve funkcionere koji su raspolagali tim budžetskim mogućnostima.

Podsjećamo, POSKOK istražuje okolnosti dodjele budžetskih sredstava u Kantonu Sarajevo, a za sada je potvrđeno da je istraga otvorena protiv tri osobe.

(Radiosarajevo)