Teško nasljeđe stranih intervencija i nametnutih rješenja mora biti predmet ozbiljnog razgovora i u procesu evropskih integracija, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Ona je istakla da to podrazumijeva otvaranje pitanja statusa nametnutih zakona, vraćanja institucija u okvir domaće uprave i sprovođenja suštinskih reformi.

Teško nasljeđe stranih intervencija i nametnutih rješenja mora biti predmet ozbiljnog razgovora i u procesu evrointegracija. To podrazumijeva otvaranje pitanja statusa nametnutih zakona, vraćanja institucija u okvir domaće uprave i sprovođenja suštinskih reformi, a ne podmetanja priče o refomama kao prenosu nadležnosti na nivo BiH. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 25, 2026

Cvijanović je naglasila da reforme ne smiju biti predstavljene kao proces prenosa nadležnosti na nivo BiH.