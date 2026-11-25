Autor:ATV redakcija
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Teško nasljeđe stranih intervencija i nametnutih rješenja mora biti predmet ozbiljnog razgovora i u procesu evropskih integracija, poručila je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
Ona je istakla da to podrazumijeva otvaranje pitanja statusa nametnutih zakona, vraćanja institucija u okvir domaće uprave i sprovođenja suštinskih reformi.
Teško nasljeđe stranih intervencija i nametnutih rješenja mora biti predmet ozbiljnog razgovora i u procesu evrointegracija. To podrazumijeva otvaranje pitanja statusa nametnutih zakona, vraćanja institucija u okvir domaće uprave i sprovođenja suštinskih reformi, a ne podmetanja priče o refomama kao prenosu nadležnosti na nivo BiH.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 25, 2026
Cvijanović je naglasila da reforme ne smiju biti predstavljene kao proces prenosa nadležnosti na nivo BiH.
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