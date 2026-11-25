Predsjednik Republike Srpske Savo Minić rekao je da Ustavni sud BiH konstantno produkuje krizu u BiH, te da je posljednjom odlukom ovog suda koja se odnosi na pravo veta uništen, ne samo pravni, nego i ustavni sistem BiH.

Minić je ukazao i na nezakonito funkcionisanje Ustavnog suda BiH, te naveo da je to sud iz kojeg nisu otišle strane sudije, u kojem nema Srba, a dvoje sudija ima više od 70 godina.

On je naveo da Ustavni sud nema iste aršine po kojima donosi odluke, a koje se odnose na konstitutivne narode, te da je izgubljeno povjerenje u tu instituciju.

Minić je podsjetio da je funkcionisanje Ustavnog suda BiH regulisano međunarodnim ugovorom koji se zove Dejtonski mirovni sporazum i za čije sprovođenje garantuju zemlje koje su ga potpisale.

"A to se sada sve krši i to isključivo na štetu srpskog naroda", rekao je Minić za RTRS.

On je istakao da je borba Republike Srpske protiv neustavnih odluka Ustavnog suda BiH već počela, da se od nje neće odustati, te ponovio da na nivou BiH neće biti razgovora o formiranju vlasti i institucija sve dok se ne riješe pitanja državne imovine, statusa Ustavnog suda BiH i Kancelarije visokog predstavnika.