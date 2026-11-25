Hodnici u institucijama BiH danas su gotovo prazni. Na posao su došli samo zaposleni iz Republike Srpske, s obzirom na to da je u FBiH neradni dan zbog obilježavanja 25. novembra, koji se smatra Danom državnosti BiH.

"Mi radimo potpuno normalno, kao i svakog drugog dana, s tim što dosta toga ne može da se završi do kraja jer kolege iz FBiH nisu došle na posao. Za nas je ovo običan radni dan", kaže sagovornik ATV-a.

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Naš sagovornik pojašnjava da je situacija ista svakog 25. novembra – hodnici su prazni i, osim zaposlenih srpske nacionalnosti, gotovo da se niko ne može sresti na poslu.

Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji Zakon o praznicima, pa zaposleni u institucijama BiH koriste slobodne dane u skladu sa propisima koji se primjenjuju u Federaciji i Republici Srpskoj, te Brčkom.

Datumi oko kojih nema konsenzusa su 21. novembar, kada Republika Srpska obilježava dan potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, i 25. novembar, datum zasjedanja ZAVNOBiH-a, koji se u Federaciji BiH obilježava kao Dan državnosti BiH. Deveti januar u Republici Srpskoj obilježava se kao Dan Republike Srpske, dok se 1. mart u Federaciji BiH obilježava kao Dan nezavisnosti BiH. Taj datum srpski narod povezuje sa ubistvom srpskog svata Nikole Gardovića i početkom ratnih sukoba.

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Praznici oko kojih postoji saglasnost i koji su neradni dani za zaposlene u institucijama BiH jesu Nova godina, 1. i 2. januar, te Međunarodni praznik rada, 1. i 2. maj.