Prema informacijama koje je objavila Gorska služba spasavanja, planinar je zatečen u teškom opštem stanju, pothlađen, sa aktivnim krvarenjem iz nosa, a postojala je i sumnja na povredu kičmenog stuba i prelom ekstremiteta.

Spasioci su odmah pristupili procjeni vitalnih funkcija i pružanju prve pomoći. Kontrolisali su krvarenje, preduzeli mjere zaštite od hladnoće i posebnu pažnju posvetili mogućoj povredi kičme.

Povrijeđeni ekstremitet je imobilisan, a planinar pripremljen za transport.

Nakon stabilizacije njegovog stanja, uslijedio je zahtjevan i pažljivo koordinisan transport do ekipe Hitne medicinske pomoći, kojoj je povrijeđeni predat na dalje zbrinjavanje.

Iz Gorske službe spasavanja poželjeli su povrijeđenom planinaru brz oporavak, a svima koji borave u planinama uputili apel na oprez, korišćenje adekvatne opreme i prilagođavanje kretanja uslovima na terenu.