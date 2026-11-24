Autor:ATV redakcija
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Pripadnici Gorske službe spasavanja Stanica Sarajevo uspješno su realizovali akciju spasavanja povrijeđenog planinara na području Trebevića.
Prema informacijama koje je objavila Gorska služba spasavanja, planinar je zatečen u teškom opštem stanju, pothlađen, sa aktivnim krvarenjem iz nosa, a postojala je i sumnja na povredu kičmenog stuba i prelom ekstremiteta.
Spasioci su odmah pristupili procjeni vitalnih funkcija i pružanju prve pomoći. Kontrolisali su krvarenje, preduzeli mjere zaštite od hladnoće i posebnu pažnju posvetili mogućoj povredi kičme.
Povrijeđeni ekstremitet je imobilisan, a planinar pripremljen za transport.
Nakon stabilizacije njegovog stanja, uslijedio je zahtjevan i pažljivo koordinisan transport do ekipe Hitne medicinske pomoći, kojoj je povrijeđeni predat na dalje zbrinjavanje.
Iz Gorske službe spasavanja poželjeli su povrijeđenom planinaru brz oporavak, a svima koji borave u planinama uputili apel na oprez, korišćenje adekvatne opreme i prilagođavanje kretanja uslovima na terenu.
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