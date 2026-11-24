Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da je trenutno jedino racionalno rješenje stavljanje van snage odluke krnjeg Ustavnog suda BiH i istakao da se treba vratiti na izvorni Dejtonski sporazum ukoliko se želi budućnost BiH.

Košarac je ukazao da je Dejtonski sporazum mijenjan intervencijama visokih predstavnika, koje su dovele do političke konfuzije i oduzimanja prava Republike Srpske, zagarantovanih Dejtonskim sporazumom.

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"Primarno je da se te odluke stave van snage ako želimo da razvijamo suverenitet da domaći političari donose odluke", rekao je Košarac novinarima u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, osim stavljanja van snage ovih odluka, potrebno je donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH bez međunarodnih sudija u njemu.

Odgovarajući na pitanje da li će naredne četiri godine na nivou BiH biti godine blokada, Košarac je rekao da neće biti blokada ukoliko se bude poštovala izborna volja građana.

"Ali nećemo da se pravimo naivni da se ništa ne dešava. Oprezni smo i znamo šta su namjere patoloških struktura u bošnjačkoj političkoj strukturi", naveo je Košarac.

On je odbacio narativ da je blokada kada se neko ne slaže sa nečim ili ima drugačije političke stavove.

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"Izražavanje političke volje u institucijama kroz sistem odlučivanja ne znači blokade", naglasio je Košarac.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH, Košarac je naveo da izborni pobjednici trebaju biti dio vlasti na nivou BiH, prenosi Srna.

"Razgovori nisu vođeni, imamo naše platforme i vidjećemo da li se možemo usaglasiti", ukazao je Košarac.

Sjednica Savjeta ministara zakazana za danas nije održana zbog toga što ministri iz Republike Srpske nisu podržali dnevni red sjednice.

Krnji Ustavni suda BiH osporio je ranije odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena bez konsenzusa.