Konzulat BiH u Štutgartu danas radi, s obzirom na to da ne postoji zakon o praznicima u BiH, potvrdila je Srni generalni konzul Vera Sajić.

Ona je napomenula da svaki entitet ima svoje praznike, jer nikad nije postignut dogovor između sva tri konstitutivna naroda.

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"BiH nema dan državnosti. To je i stranim diplomatama jasno, jer nemamo zakon o praznicima", rekla je Sajićeva.

Ona je podsjetila da je 25. novembar praznik ZAVNOBiH-a i podsjećanje na istorijsko zasjedanje u Mrkonjić Gradu, a i sjećanje na AVNOJ, praznike bivše Jugoslavije koja više ne postoji.

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Bivši Dan ZAVNOBiH-a 25. novembar obilježava se kao takozvani dan državnosti u dijelu FBiH koji je većinski naseljen bošnjačkim stanovništvom, dok ga Hrvati ne obilježavaju kao praznik.

U FBiH taj dan se slavi kao navodni dan državnosti BiH, dok ga u Republici Srpskoj ne smatraju praznikom, jer nije rezultat dogovora sva tri konstitutivna naroda u BiH.