Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je Samit Evropska unija – Zapadni Balkan bio prilika za razmjenu mišljenja o aktuelnim političkim i regionalnim pitanjima, kao i o procesu evropskih integracija i izazovima koji ga prate.
Cvijanovićeva je ovo navela u objavi povodom učešća na samitu na svom Iks nalogu
Samit Evropska unija - Zapadni Balkan bio je prilika da razmijenimo mišljenja o aktuelnim političkim i regionalnim pitanjima, kao i o procesu evropskih integracija i njegovim izazovima. https://t.co/EVe18t6p4N— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 25, 2026
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