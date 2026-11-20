Poslije duge i teške bolesti danas je umrla BiH. Na radost mnogih.

Poručio je ovo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon odluke krnjeg Ustavnog suda kojom tvrdi da je odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske kojom se kažnjava isticanje simbola Armije RBiH neustavna.

Takođe, donio je odluku da stavi van snage i izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović o vitalnom interesu Republike Srpske zbog imenovanja Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.

Dodik je rekao da je ovim Ustavni suda zapravo izvršio eutanaziju BiH.

"Eutanaziju je sproveo Ustavni sud BiH. Današnjom odlukom tog krnjeg i nelegitimnog Ustavnog suda pređene su sve crvene linije", rekao je Dodik i jasno poručio:

"Pravo koje pripada Narodnoj skupštini Republike Srpske nećete oduzeti i tačka. Dalje nema".

Istakao je da do ukidanja te odluke na nivou BiH neće biti donesena nijedna odluka.

"Htjeli ste da se igrate, imaćete igranku. Testirali ste naše strpljenje, došao mu je kraj. Preko ovoga nećemo preći, a vi se…", zaključio je Dodik.