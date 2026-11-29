SNSD neće SBiH u vladajućoj strukturi, HDZ-u se ne sviđa DF. SDA se žuri da uđe u vlast, jer su jedina pobjednička stranka koja nije u toj poziciji.

Konstitutivna sjednica za dva dana, obrisi nove vlasti se ne naziru. Međutim, izvjesno je da će članovi Kolegijuma, ispred SNSD-a biti Sanja Vulić, SDA će predložiti Mirsada Zaimovića, a kako saznajemo HDZ Marinka Čavaru, koji već ima iskustva na toj poziciji.

„Mi smo uvijek poštovali partnere koje su birali naši saveznici i saradnici. Koga će izabrati bošnjačke stranke, to nije problem SNSD-a. Naš jedini cilj i zadatak je da se borimo za interese Republike Srpske, a koga će oni birati, to nije naša stvar. Mi nikada nikoga ne ucjenjujemo, ali oni moraju znati šta je crvena linija, a to je dejtonska BiH i poštovanje Republike Srpske, u punom njenom kapacitetu“, rekla je šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH, Sanja Vulić.

Iz Stranke za BiH opet pozivaju na nepoštovanje volje birača i formiranje vlasti bez SNSD-a. To možda ni matematički neće biti moguće, a politički je apsurdno.

„Malo je nejasno da li opozicija ima pet poslanika ili ne. Po meni je ključna stvar u odnosu prema državnoj vlasti da li će opozicione stranke imati pet mandata. Oni njih imaju na papiru“, rekao je predsjednik Stranke za BiH, Semir Efendić.

Iz SNSD-a tvrde da će imati 10 ruku u Predstavničkom domu, a to znači da bi opozicija iz Republike Srpske mogla ostati bez jednog poslanika, tačnije da će umjesto pet, imati četiri. Iz SDA ponavljaju da je situacija jasna - zna se ko su pobjednici izbora i oni treba da formiraju vlast. Ne slažu se za zahtjevom SNSD-a o odbacivanju SBiH kao potencijalnog partnera SDA, ali isto tako ističu na SBiH mora poštovati izborni rezultat SNSD-a.

„Mi imamo jasne pozicije u Parlamentu, kroz ustav, kroz zakone ove zemlje, tako da, ukoliko smo legalisti, trebalo bi poštovati rezultate jedni drugih i pokušati sarađivati“, rekao je potpredsjednik SDA, Edin Ramić.

Iz HDZ-a danas se ne oglašavaju. Ranije su potvrdili da ostaju u partnerstvu sa SNSD-om, ali razgovore sa drugim strankama ne isključuju.

„Prepoznatljive su tri stranke u jednom, drugom i trećem narodu, koje će imati tu većinu i tu se mora tražiti osnova. Može se igrati drugačije, neki kalkulišu, ali to znači izigravanje glasa onih koji su izabrali te stranke, a i nefunkcionisanje koje smo imali zadnje dvije godine. To nikome ne treba“, rekao je predsjednik HDZ-a, Dragan Čović.

Posljednje dvije godine većina se u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH mijenjala od sjednice do sjednice, pa i od tačke do tačke. Bio je to scenario sličan ovome koji Efendić priziva, kada je sarajevska Trojka pokušala formirati vlast sa opozicijom iz Republike Srpske, ali to nije uspjelo. I SDA treba imati u vidu činjenicu da, čak i kada bi se u Predstavničkom domu vlast formirala bez SNSD-a, da bi svi procesi mogli biti zakočeni u Domu naroda, gdje će SNSD, gotovo je izvjesno imati četiri delegata.