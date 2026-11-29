Mjesto sastanka biće Dom HDZ-a dok iz ove stranke nisu navedene detaljnije informacije o temama razgovora kao ni ko će biti prisutni predstavnici stranaka.

Ovaj susret dolazi u periodu intenzivnih razgovora o funkcionisanju vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Očekuje se da će tema razgovora biti aktuelni politički procesi, rad izvršne i zakonodavne vlasti, te otvorena pitanja od zajedničkog interesa za obje stranke u Mostaru i Hercegovini.