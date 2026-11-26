Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac ocijenio je licemjernom tobožnju brigu člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića o Ustavu, koji, kako je naveo, nikako da primijeti da ga najviše ugrožavaju oni koji bi da ga tumače mimo njegovog teksta, uz pomoć stranih intervencija i krnjeg Ustavnog suda.

"U festivalu Bećirovićevih besprizornih izjava juče se izdvojila ona o povratku na tzv. republiku BiH. Ko mu je dao mandat da prijeti prekrajanjem ustavnog poretka", upitao je Košarac.

On je istakao da bi bilo zanimljivo vidjeti kako Bećirović zamišlja rušenje Ustava - tako što Republika Srpska insistira na poštovanju izvornog Dejtona i ustavnih nadležnosti ili tako što on i njemu slični godinama pokušavaju da od BiH naprave unitarnu državu po mjeri bošnjačkog naroda.

"Izuzetno je licemjerno što se Bećirović tobože toliko brine o Ustavu, a nikako da primijeti da ga najviše ugrožavaju upravo oni koji bi da ga tumače mimo njegovog teksta, uz pomoć stranih intervencija i krnjeg Ustavnog suda. Tu, izgleda, njegova ustavna principijelnost iznenada prestaje", konstatovao je Košarac.

Umjesto što se bavi šizoidnim prijetnjama nepostojećim političkim projektima, dodao je on, Bećiroviću bi bilo neuporedivo korisnije da se konačno posveti stvarnosti i počne da poštuje izvorni Dejton.

"BiH neće biti stabilnija zato što Bećirović glasnije sanja o unitarnoj državi. Naprotiv",ocijenio je Košarac.

Istakao je da Dejtonski sporazum nije dokument koji se otvara samo na stranicama koje Bećiroviću odgovaraju, niti je predmet njegovog slobodnog tumačenja.

"Neka se Bećirović mane prijetnji i velikih lekcija. BiH ima šansu isključivo kao dejtonska kategorija, sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda", poručio je Košarac na "Instagramu".

Povodom 25. novembra, koji se u Federaciji BiH obilježava kao dan državnosti, Bećirović je, između ostalog, rekao da bi pojedini politički predstavnici Republike Srpske prije nego, kako je naveo, počnu zagovarati rušenje postojećeg ustavnog poretka, trebali imati na umu da je važeći Ustav BiH zasnovan na amandmanskim izmjenama Ustava Republike BiH.