Djelovanje /krnjeg/ Ustavnog suda decenijama je na štetu Republike Srpske, a današnja odluka samo je još jedna potvrda takve prakse, poručio je predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" /PSS/ Draško Stanivuković.

Stanivuković je rekao da ovaj sud svojim odlukama ponovo otvara rane i vraća narod u vremena koja niko razuman ne želi da ponovi, saopšteno je iz PSS-a.

"Ko podigne tri prsta, može dobiti tri godine zatvora, a zastavu takozvane Armije RBiH, po tumačenju Ustavnog suda BiH, možete slobodno isticati na svadbama, nositi ulicama, stavljati na haube automobila i prozore, pa i u svakom dijelu Republike Srpske. I to bi, izgleda, trebalo da bude put u budućnost, ako se pita /krnji/ Ustavni sud BiH", naveo je Stanivuković.

U zemlji u kojoj su srpskom narodu osporavani grb, himna i zastava, naveo je on, istovremeno se donose odluke kojima se omogućava isticanje ratnih simbola takozvane Armije RBiH.

"Posebna je provokacija što se ovakva odluka donosi uoči godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji bi trebao da bude temelj mira, ravnopravnosti i ustavnog položaja", ocijenio je Stanivuković.

On smatra da su ovakve odluke Ustavnog suda BiH neprihvatljive i predstavljaju grubo zanemarivanje osjećanja srpskog naroda, koji je od te iste armije preživio neke od najtežih ratnih strahota.

Krnji Ustavni sud BiH ocijenio je da su "neustavne odluke srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i Narodne skupštine Republike Srpske" o štetnosti po vitalni interes Srpske odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH koja je donesena bez konsenzusa.

Krnji Ustavni sud BiH smatra da "nije u skladu sa Ustavom BiH" odredba Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojom je kriminalizovano javno isticanje zastava, simbola, oznaka, pozdrava i parola kojima se veliča takozvana Armija BiH.