Udruženje tužilaca najoštrije osuđuje javni istup ministra spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića, u kojem je iznio ozbiljne optužbe na račun tužioca Samira Selimovića, dovodeći u pitanje njegov profesionalni integritet i zakonitost postupanja.

"Smatramo neprihvatljivim da nosioci najviših političkih funkcija putem društvenih mreža i medija javno prozivaju i diskredituju tužioce zbog postupanja u konkretnim predmetima. Takvi istupi predstavljaju nedopušteni pritisak na nezavisan rad tužilaštva i narušava povjerenje javnosti u pravosudne institucije.

Ističemo da svako ima pravo koristiti zakonom predviđena pravna sredstva, ali da se eventualne primjedbe na rad tužilaca moraju rješavati pred nadležnim institucijama, a ne javnim obračunima i političkim pritiscima. Posebno zabrinjava kada javno prozivanje postupajućeg tužioca dolazi od visokog političkog zvaničnika čije je postupanje predmet tužilačke provjere.

Udruženje tužilaca pruža punu podršku svim tužiocima u njihovom zakonitom, samostalnom i profesionalnom radu te poziva nosioce javnih funkcija da se suzdrže od izjava koje mogu biti shvaćene kao pokušaj uticaja na konkretne tužilačke predmete. Niko, bez obzira na političku funkciju i društveni položaj, ne smije biti iznad zakona, niti tužioci smiju biti izloženi javnom pritisku zbog obavljanja svojih zakonskih dužnosti - navode iz Udruženja tužilaca FBiH.