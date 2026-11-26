Predstavnici rudara Rudnika mrkog uglja "Breza" i federalna "Elektroprivreda", u čijem sastavu posluje Rudnik, postigli su dogovor o isplati plate i toplog obroka za oktobar, nakon čega je otkazan za podne najavljeni protest ispred zgrade Vlade Federacije BiH (FBiH).

Isplata plate i toplog obroka dogovorena je za sutra, a rudari su najavili da će raditi i tokom predstojećeg vikenda kako bi obezbijedili dovoljne količine uglja za potrebe Termoelektrane "Kakanj".

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Brezanski rudari obustavili su 19. novembra proizvodnju tražeći isplatu oktobarske plate, prenosi Srna.

Osim isplate zarađenih plata, rudari iz Breze od Vlade FBiH, resornog ministarstva i "Elektroprivrede" očekuju konkretne poteze koji će omogućiti nastavak rada i dugoročnu održivost rudnika.