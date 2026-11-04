Andrić: Bezbjednost objekta i zaštita stanovništva su na prvom mjestu rukovodstvo HE na Drini

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Foto: ATV

Sigurnost objekta, stanovništva i svih nizvodnih dobara primarni je zadatak rukovodstva HE „Višegrad“.

Prema riječima Darka Andrića, izvršnog direktora za proizvodnju i upravljanje, praćenje bezbjednosnih i proizvodnih faktora predstavlja zakonsku i moralnu obavezu. Preko savremenih meteoroloških stanica i sistema za praćenje klizišta u uzvodnom dijelu akumulacije, omogućena je precizna mikroprocenjenja dotoka vode iz sata u sat. Sva instalirana oprema omogućava potpunu kontrolu ispuštanja vode, čime se sprečavaju eventualne štetne posljedice po nizvodna područja.

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