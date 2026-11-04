Logo

Andrić: Bezbjednost objekta i zaštita stanovništva su na prvom mjestu rukovodstvo HE na Drini

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.11.2026 11:53

Komentari:

0
Извршни директор за производњу и управљање Дарко Андрић.
Foto: ATV

Sigurnost objekta, stanovništva i svih nizvodnih dobara primarni je zadatak rukovodstva HE „Višegrad“.

Prema riječima Darka Andrića, izvršnog direktora za proizvodnju i upravljanje, praćenje bezbjednosnih i proizvodnih faktora predstavlja zakonsku i moralnu obavezu.

Preko savremenih meteoroloških stanica i sistema za praćenje klizišta u uzvodnom dijelu akumulacije, omogućena je precizna mikroprocenjenja dotoka vode iz sata u sat.

Sva instalirana oprema omogućava potpunu kontrolu ispuštanja vode, čime se sprečavaju eventualne štetne posljedice po nizvodna područja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tag :

HE na Drini

Komentari (0)

Više iz rubrike

mobilni telefon mobitel

Društvo

Kraj dodatnim troškovima rominga u EU? Poznat stav Vlade Srpske

1 h

0
28 радница напустило „Билкон“ у Билећи: Неизвјесна судбина текстилне фабрике

Društvo

28 radnica napustilo „Bilkon" u Bileći: Teški uslovi rada presudili

1 h

0
Снимак са надзорне камере, за који није познато где је тачно настао, одушевио је кориснике друштвених мрежа, али наравно, било је и оних негативних коментара.

Društvo

Uhvatila ga nadzorna kamera: Ne biste vjerovali šta ja ovaj mladić uradio

1 h

0
Сјетва

Društvo

Jesenja sjetva završena na oko 80 odsto površina, najzastupljenija pšenica

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima