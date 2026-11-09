Ima još mjesta gdje se ljudi ne okupljaju samo zbog sebe,već zbog prijatelja, običaja i onog starinskog osjećanja da se zajedno može više i bolje. U šumskom odjelu Ljuta stana nadomak Sokoca, omore, borovi i jele zapamtili su tragove točkova,kopita i sjekira.

Ljuta strana bila je mjesto najljepše ljudske sloge u kojoj je četvrti put održana furmanska moba , kod domaćina Dragana Borovčanina. Odazvali su se furmani iz svih dijelova BiH,a umjesto takmičenja pokazali zajedništvo, umjesto umora pjesmu i dobro raspoloženje.

Ljuta strana ime koje obećava težak teren,naporan posao i borba sa šumskim odjelima. Ali je ovdje, sve bilo nekako drugačije. Lica nasmijana ,ruke spremne za posao,a srce i duša otvoreno za stare prijatelje. Okupili su se mladi ljudi koje spaja isto zanimanje, isti običaj i sloga koja nikada ne blijedi.

Furmanska moba ATV

Stizali su farmeri iz svih dijelova BiH.Svako je donio svoju snagu,iskustvo i po neku priču sa šumskih puteva. Nije bilo važno odakle ko dolazi,već je važno da se odazvao prijateljskom pozivu. Tako se nekada živjelo I radilo ,a tako se srećom ,još uvijek radi tamo gdje ljudi čuvaju obraz, riječ i običaj.

Furmanska moba ATV

U furmanskoj mobi posao se ne ostavlja za sutra i za drugog. Zasuču se rukavi,prione na posao, i svako daje koliko može. Jer moba nikada nije bila samo pomoć u radu. Bila je susret povjerenja i nepogrešivi dokaz da čovjek nije sam dok ima drugova i prijatelja.

A kada je posao završen ,počeo je onaj dio zbog kojeg se ovakvi susreti dugo pamte. Zajednička trpeza, zdravica, pjesma I duženje. Umor je ostao u šumi ,a veselje među ljudima, jer furmani znaju da se dobar posao pamti po urađenom ,ali još više sa ljudima sa kojima je urađen.

Na Ljutoj strani pobjedila je ona najljepša ljudska strana. Okupila je ljude iz svih krajeva , posjetila na vrijednost kolektivnog duha, i zajedništva i pokazala da su mobe još uvijek u modi. Dok god ima ljudi spremnih da se odazovu na mobu, da podjele posao,hljeb i pjesmu,neće nestati ni duh nekadašnjih vremena.