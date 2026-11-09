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Preminuo Miroslav Gladanac

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АТВ редакција
09.11.2026 18:21

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Prvi glavni republički tužilac Republike Srpske Miroslav Gladanac preminuo je danas u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je iz njegove porodice.
Foto: Srna

Prvi glavni republički tužilac Republike Srpske Miroslav Gladanac preminuo je danas u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je iz njegove porodice.

Gladanac je od jula 1992. do 2006. godine prvi obavljao dužnost glavnog republičkog tužioca Republike Srpske.

Rođen je 24. aprila 1949. godine u Ustiprači, a od osme godine živio je u Sarajevu, gdje je završio osnovnu školu, srednje obrazovanje i Pravni fakultet.

Želja za rad u pravosuđu odvela ga je 1976. godine u Kakanj, na mjesto pripravnika i potom sudije Opštinskog suda.

Nakon dvije godine vraća se u Sarajevo u Sud za prekršaje, Opštinski sud i Okružni sud, da bi 1990. godine otišao u advokaturu.

U julu 1992. godine postaje prvi glavni republički tužilac Republike Srpske da bi se 2006. ponovo vratio advokaturi.

Prvi notar u Istočnom Sarajevu postao je 2008. godine, nakon čega je 2014. godine penzionisan.

Dobitnik je Plakete za izuzetan rad i doprinos razvoju pravosuđa u BiH povodom 130 godina suda u Sarajevu.

Miroslav Gladanac biće sahranjen sutra u 13.00 časova na groblju Miljevići u Istočnom Sarajevu, prenosi Srna.

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Preminuo Miroslav Gladanac

smrt

sahrana

tužilac

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