HE „Višegrad“ projektuje dodatnu turbinu za rad sa manjim dotocima

Autor:ATV redakcija
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Rad velikih agregata pri niskim vodostajima dovodi do dodatnog naprezanja i habanja opreme.
Kako bi prevazišli ovaj izazov, u HE „Višegrad“ kroz revitalizaciju planiraju projektovanje dodatne, četvrte turbine prilagođene manjem dotoku vode.
Ovim pametnim tehnološkim rješenjem elektrana će moći stabilno da proizvodi energiju čak i kada su hidrološki uslovi nepovoljni, čime se štiti kompletan pogonski sistem.
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