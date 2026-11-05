HE „Višegrad“ projektuje dodatnu turbinu za rad sa manjim dotocima

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: ATV

Rad velikih agregata pri niskim vodostajima dovodi do dodatnog naprezanja i habanja opreme.

Kako bi prevazišli ovaj izazov, u HE „Višegrad“ kroz revitalizaciju planiraju projektovanje dodatne, četvrte turbine prilagođene manjem dotoku vode. Ovim pametnim tehnološkim rješenjem elektrana će moći stabilno da proizvodi energiju čak i kada su hidrološki uslovi nepovoljni, čime se štiti kompletan pogonski sistem.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.