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HE „Višegrad“ projektuje dodatnu turbinu za rad sa manjim dotocima

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05.11.2026 07:35

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Foto: ATV

Rad velikih agregata pri niskim vodostajima dovodi do dodatnog naprezanja i habanja opreme.

Kako bi prevazišli ovaj izazov, u HE „Višegrad“ kroz revitalizaciju planiraju projektovanje dodatne, četvrte turbine prilagođene manjem dotoku vode.

Ovim pametnim tehnološkim rješenjem elektrana će moći stabilno da proizvodi energiju čak i kada su hidrološki uslovi nepovoljni, čime se štiti kompletan pogonski sistem.

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HE na Drini

Drina

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