Zagađen vazduh tihi je ubica koji godišnje odnese nekoliko hiljada ljudskih života. Do alarmantnih podataka došli su iz Eko akcije. Ova nevladina organizacija poslala je hitan apel vlastima u BiH.

„Petnaest godina pokušavamo alarmirati javnost, alarmirati vlasti o problemu našeg zagađenog zraka. Međutim, za ovih petnaest godina jedva da smo se pomjerili. U BiH od bolesti koji izaziva zagađen zrak, prema procjeni Međunarodne organizacije, jer mi vlastitih procjena nemamo, godišnje umre između 3300 i 5500 ljudi, skoro svaka šesta smrt uzrokovana je nekom bolešću koju izaziva zagađeni zrak“, poručuje Anes Podić, Eko akcija.

Nekada je Sarajevo važilo za najzagađeniji grad. Mjerne stanice pokazuju zabrinjavajuće stanje i u ostalim gradovima.

„Sarajevo nije jedina crna tačka u BiH, imamo puno gradova sa brojnim problemima, Banja Luka sve gori i gori zrak ima, Doboj, Bijeljina, Ilijaš, Maglaj, Kakanj, Zenica. Skoro gdje god se postavila mjerna stanica mi imamo problem u Bosni i Hercegovini“, navodi Podić.

Podaci do kojih su istraživači došli 2019. godine bili su zabrinjavajući, a poslije sedam godina još su gori. Kako kažu, o Sarajevu se najčešće govori, a o Banja Luci i ostalim gradovima se ćuti.

„Prema našim istraživanjima koje smo proveli 2019. godine, godišnje čak 2500 ljudi umre od povezanosti sa zagađenjem zraka. Zaključci su zaista bili teški, samo iščitavanje literature, praćenje podataka bilo je veoma teško. Sarajevo je jedno od najzagađenijih gradova zimi, Tuzla se takođe nalazi na toj listi. Imamo jedan ogroman problem što se u javnosti spominje samo Sarajevo, Tuzla rijetko, Banja Luka koja je zagađena gotovo nikako“, rekao je Emir Begović, sociolog.

Građane se savjetuje da se jave ljekaru ukoliko primjete neki od simptoma uzrokovanih zagađenim vazduhom, a najugroženija grupa ljudi su trudnice, djeca, stariji ljudi i osobe sa postojećim respiratornim oboljenjima.

„Simptomi na koje pacijenti treba da obrate pažnju jesu kašalj i povišena tjelesna temperatura, nekad i blaga povišena temperatura od 37-38 stepeni. Pacijenti se obično jave kad razviju upalu pluća ili kad već kad razviju velike komplikacije teške upale pluća, kad primjete krv u ispljuvku. To znači da je sva bronha na plućnim parinhim infekcija prešla i tad već pored osnovne virusne infekcije možemo da imamo i bakterijske superinfekcije“, rekla je dr Anita Kovačević, pulmolog.

Opasan vazduh ne samo da nije prioritet, već je u proteklim godinama nekima poslužio i kao loš PR. Tako su, tokom zimske sezone u Sarajevu jednom proučili: „Poznata ćevabdžinica je blizu meteorološke stanice u Sarajevu, pa zbog dima koji dolazi od ćevabdžinice, mjerna stanica pokazuje visok procenat zagađenosti“. Slani ćevapi, i neslana šala- kako god, građanima sigurno nije do ovakvog humora.