Dok u nižim pred‌jelima Hercegovine prevladava kišno vrijeme, u planinskim područjima u okolici Mostara u srijedu su pale prve pahulje snijega ove sezone.

Snježne prizore s Rujišta objavili su iz hotela Snježna kuća, najavljujući dolazak zimskog ugođaja na popularno mostarsko izletište.

„Prve pahulje ove sezone na Rujištu!“, poručili su uz videosnimku objavljenu na Fejsbuku.

Snijeg je stigao i u Bogodol kod Mostara, odakle je stranica Hercegovina Meteo takođe objavila snimak snježnih oborina.

Na planinama snijeg, u Hercegovini obilna kiša

Prema najnovijoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, tokom poslijepodneva i noći očekuju se kiša u nižim pred‌jelima i snijeg na planinama, dok će tokom noći padavine u Hercegovini biti intenzivnije.

Najviša dnevna temperatura vazduha u srijedu kretaće se između 4 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.

U četvrtak, 26. studenoga, prevladaće oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove, a najviše padavina očekuje se u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Dnevne temperature na jugu zemlje mogle bi dosegnuti 18 stepeni.

Kišovito vrijeme u Hercegovini nastaviće se i u petak, dok se u subotu očekuje zahlađenje. U Bosni je snijeg moguć i u nižim pred‌jelima, dok se u Hercegovini mjestimice očekuje slaba kiša, uz temperature između 6 i 12 stepeni.

Za Hercegovinu izdato narandžasto upozorenje

Zbog najavljenih obilnih oborina Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za četvrtak, koje obuhvata Hercegovinu te istočnu i jugoistočnu Bosnu.

Na području obuhvaćenom upozorenjem očekuje se između 30 i 60 litara kiše po četvornom metru, lokalno i do 80 litara.

Nadležne službe upozoravaju na mogućnost poplava, bujica i klizišta, osobito na slivnom području Neretve, te pozivaju građane na povećan oprez.

(Hercegovina.info)