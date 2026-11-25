Autor:ATV redakcija
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Božićni post kod pravoslavnih vjernika počinje u subotu, 28. novembra, i traje 40 dana, zaključno s Badnjim danom, 6. januara.
Teolog Nebojša Lazić kaže da trudnice, stariji i bolesni koji zbog zdravstvenog stanja ne mogu da poste mogu biti oslobođeni posta, uz savjet sveštenika.
"Trudnice, stariji ljudi, bolesni ljudi koji ne mogu da poste, uopšte nisu u obavezi da poste", rekao je Lazić u emisiji "Uranak" na televiziji K1, prenosi Telegraf.
Objasnio je da je post propisan za ljude koji mogu da ga iznesu. Vjernici koji imaju nedoumicu mogu razgovarati sa sveštenikom u svojoj parohiji ili s duhovnikom, koji će uzeti u obzir njihove lične okolnosti.
Lazić je pripremu za Božić uporedio sa spremanjem kuće pred dolazak gosta. Broj 40, kako je objasnio, u Bibliji simbolizuje težnju ka potpunosti, a vjernici se za praznik pripremaju molitvom, uzdržavanjem od grešnih misli i postupaka i pomaganjem drugima.
Kao primjer života u skladu s vjerom naveo je patrijarha Pavla, kojeg su ljudi mogli sresti na ulici ili u tramvaju.
"To je čovjek koji je živeo Jevanđelje", rekao je Lazić.
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