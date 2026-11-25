Prošlo je šest mjeseci od kada je Amir Kujović (42) iz Sarajeva pravosnažno osuđen na osam godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli Danijela i Dario Hršum iz Pala, ali se on i dalje nalazi na slobodi.

Porodica stradalih mjesecima pokušava da sazna zašto Kujović nije iza rešetaka, ali od nadležnih sudova, ni poslije više upita, ne dobijaju jasne odgovore. Zbog svega, medijima su uputili saopštenje u kojem se s pravom pitaju kada će pravosnažna presuda početi da se izvršava i zbog čega to do danas nije učinjeno?

”Porodice ne traže nikakve privilegije, niti traže da se bilo kome uskrate zakonska prava. Ne traže osvetu. Traže da se pravosnažna sudska odluka izvrši i da nadležne institucije jasno, odgovorno i bez daljeg izbjegavanja odgovore na pitanja koja im se mjesecima postavljaju. Iza ove presude nisu samo brojevi predmeta i sudski spisi. Iza nje su Dario i Danijela, njihova djeca koja su ostala bez roditelja, i porodice čiji su životi zauvijek promijenjeni”, navodi se u saopštenju, koje prenosimo u cjelosti.

dopis porodice 01

dopis porodice 02

Podsjetimo, Vrhovni sud Republike Srpske je 15. maja pravosnažno osudio Amira Kujovića na osam godina zatvora zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja, koje je za posljedicu imalo smrt supružnika Danijele i Darija Hršuma.

Hronika Najveća kazna za saobraćajnu nesreću u Srpskoj: Kujović pravosnažno osuđen!

Tragedija se dogodila 11. avgusta 2020. godine na putu Pale – Ljubogošta. U presudi se navodi da je kritičnog dana Amir Kujović, upravljao "Mercedesom GLC 350", bez važeće vozačke dozvole i bio je pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,41 g/kg. Brzinu nije prilagodio uslovima puta i vozilom je prešao u lijevu traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera.

U tom trenutku iz suprotnog smjera je naišao ”audi A3” kojim upravljao Dario Hršum. Došlo je do direktnog sudara i slijetanja "audija" sa kolovoza, usljed čega su na licu mjesta stradali Dario i Danijela Hršum, roditelji tada dva maloljetna sina. U nesreći je teško povrijeđena Amina Rondić, koja je bila suvozač u ”mercedesu”.