U Republici Srpskoj i BiH aktiviran je humanitarni broj 17181 čijim pozivom donirate novac za liječenje Danijele Bogdanović (1989) iz Beograda koja se suočava s teškim zdravstvenim problemima i kojoj je za nastavak liječenja potrebna transplantacija bubrega u inostranstvu.

Danijela je od rođenja imala zdravstvene probleme s bubrezima. Desni bubreg odstranjen joj je neposredno po rođenju zbog solitarne ciste, dok je 2009. godine operisala i lijevi bubreg zbog opstrukcije u sabirnom sistemu. Uprkos redovnim kontrolama i terapijama, u martu 2026. godine došlo je do pogoršanja funkcije jedinog bubrega. Danijela je sada stalno na dijalizi, a transplantacija bubrega u inostranstvu predstavlja mogućnost za nastavak liječenja.

Donatorsku akciju je pokrenuo "Humanitas", a trajaće do 31. decembra 2026. godine.

"Pozivamo sve ljude dobre volje, članove i simpatizere da, u skladu sa svojim mogućnostima, podrže Danijelu i pomognu joj da dobije priliku za transplantaciju bubrega."

Pomoći možemo na sljedeće načine:

Uplatom na račun Humanitasa: 5551000062303262, Nova banka a.d. Banja Luka

Putem PayPal-a: paypal@humanitas.ba

Pozivom humanitarnog broja 17181

M tel – 3 KM,

BH Telekom – 3 KM,

HT Eronet – 2 KM

Danijela Bogdanović humanitas.ba

Pomozimo Danijeli da dobije priliku za novi početak i život bez dijalize.

Prema dosadašnjim informacijama, za transplantaciju je potrebno najmanje 70.000 evra. Danijela trenutno raspolaže sa 25.000 evra, dok je za realizaciju liječenja potrebno obezbijediti još 45.000 evra.

Po zanimanju je medicinska sestra i zaposlena je u poliklinici Una Residence u Beogradu.

Za njeno liječenje pokrenuta je humanitarna akcija i u Srbiji, u organizaciji „Budi human“.

Danijela Bogdanović "Budi human"

Uplate u Srbiji možete izvršiti:

Uplate na dinarski račun

160-6000002711314-42

Uplatom na devizni račun:

160-6000002712867-39

IBAN:

RS35160600000271286739

SWIFT/BIC:

DBDBRSBG

Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

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