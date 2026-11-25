Autor:ATV redakcija
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Dubravko Macura, brat vlasnika „Alta banke“ Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije „Alta pej grup“, uhapšeni su jutros, u srijedu, 25. novembra, prenose srpski mediji.
Kako javlja KRIK, određeno im je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 časova.
Oni su, kako dodaju mediji, privedeni u okviru istrage koja se vodi protiv Davora Macure, osumnjičenog da je iz trezora „Alta banke“ nezakonito uzeo oko 390 miliona evra.
Uhapšeni Dubravko Macura biće saslušan danas poslijepodne u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će tražiti pritvor.
Saslušanje Tatjane Bundalo, dodaje KRIK, još nije zakazano, a tužilaštvo prikuplja dokumentaciju u vezi sa njenim mogućim učešćem u slučaju.
Njih dvoje uhapšeni su jutros i osumnjičeni su da su bili umiješani u iznošenje novca iz trezora „Alta banke“, navodi KRIK.
Zbog toga je ranije uhapšen vlasnik „Alta banke“ Davor Macura, kao i još dvojica njegovih saradnika, koji su i dalje u pritvoru.
Hapšenje se dogodilo ubrzo nakon izbora i tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad „Alta banci“.
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