Dubravko Macura, brat vlasnika „Alta banke“ Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije „Alta pej grup“, uhapšeni su jutros, u srijedu, 25. novembra, prenose srpski mediji.

Kako javlja KRIK, određeno im je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Oni su, kako dodaju mediji, privedeni u okviru istrage koja se vodi protiv Davora Macure, osumnjičenog da je iz trezora „Alta banke“ nezakonito uzeo oko 390 miliona evra.

Kakvi su potezi tužilaštva?

Uhapšeni Dubravko Macura biće saslušan danas poslijepodne u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega će tužilaštvo odlučiti da li će tražiti pritvor.

Saslušanje Tatjane Bundalo, dodaje KRIK, još nije zakazano, a tužilaštvo prikuplja dokumentaciju u vezi sa njenim mogućim učešćem u slučaju.

Za šta ih terete?

Njih dvoje uhapšeni su jutros i osumnjičeni su da su bili umiješani u iznošenje novca iz trezora „Alta banke“, navodi KRIK.

Zbog toga je ranije uhapšen vlasnik „Alta banke“ Davor Macura, kao i još dvojica njegovih saradnika, koji su i dalje u pritvoru.

Hapšenje se dogodilo ubrzo nakon izbora i tri dana nakon što je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad „Alta banci“.