U Hercegovinu večeras stižu veće količine vlažnog vazduha, zbog čega se tokom noći i sutrašnjeg dana očekuju intenzivnije padavine, dok su na krajnjem jugu zemlje i u predjelima bližim Jadranu mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Kako je upozorio meteorolog Nedim Sladić, u okviru ciklonalnog sistema u zapadnom Sredozemlju, koji se premješta prema sjeveroistoku, veće količine vlažnog vazduha pristižu u izraženoj jugozapadnoj visinskoj struji.

Lokalno se očekuje od 30 do 60 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi na planinskim vrhovima, usljed orografskog uticaja terena, količina padavina mogla premašiti i 100 litara unutar 24 časa.

Sladić upozorava da obilne padavine u kratkom vremenskom intervalu mogu lokalno dovesti do bujičnih poplava, ali i odrona, naročito na područjima gdje je vegetacija bila uništena tokom prošlog ljeta.

Kao primjer naveo je Mostar, gdje je prošle sedmice došlo do urbanih poplava, jer su se slivnici brzo začepili usljed obilnih padavina i nagomilanog, neočišćenog opalog lišća.

Banja Luka Kiša već pravi probleme, dok su slivnici i trotoari u Banjaluci zatrpani lišćem

S obzirom da u Banjaluci veliki broj slivnika nije u stanju da odvodi vodu jer je zatrpan lišćem, ostaje nada da se neće dogoditi isti scenario kao i u Mostaru.