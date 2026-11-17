Autor:ATV redakcija
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Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) raspisala je tender za prikupljanje i obradu podataka o nekretninama u 11 gradova i opština Republike Srpske. Riječ je o prvoj fazi uvođenja sistema masovne procjene vrijednosti nekretnina, u okviru projekta vrijednog 35,2 miliona evra (68,8 miliona KM).
Ponude se mogu dostaviti do 16. decembra 2026. godine, do 12 časova, a procijenjena vrijednost ove konkretne nabavke nije navedena u objavljenom pozivu.
Kako prenosi eKapija, projekat se finansira zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a njegov završetak planiran je do 30. januara 2032. godine.
Prva faza obuhvata Banjaluku, Gradišku, Istočno Sarajevo, Kozarsku Dubicu, Laktaše, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Prnjavor, Srbac i Trebinje.
Nabavka podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka o nekretninama, što je osnova za uspostavljanje sistema masovne procjene njihove vrijednosti.
Cilj je da nadležne institucije dobiju potpuniju evidenciju o površini, obliku, namjeni i vrijednosti parcela i objekata.
Od ukupno 35,2 miliona evra, za komponentu procjene vrijednosti nekretnina predviđeno je 17,3 miliona evra.
Za infrastrukturu prostornih podataka namijenjeno je 6,7 miliona evra, za centralni arhiv sedam miliona, a za jačanje kapaciteta i upravljanje projektom 3,9 miliona evra.
Projekat uključuje i uspostavljanje registra zgrada.
Sporazum o prenosu sredstava i obaveza za realizaciju projekta potpisali su 18. avgusta u Banjaluci ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović.
Prema obrazloženju odluke o zaduženju, rok otplate zajma iznosi 32 godine, uz grejs period od sedam godina i kamatu koja se obračunava po referentnoj stopi uvećanoj za promjenljivu maržu.
Savo Minić, koji je kao premijer Republike Srpske prisustvovao potpisivanju sporazuma, tada je izjavio da bi projekat, zajedno s javnim izlaganjem podataka radi upisa u zemljišne knjige, trebalo da omogući potpuniju evidenciju o nekretninama.
Nabavka se sprovodi prema pravilima Svjetske banke i otvorena je za sve ponuđače koji ispunjavaju propisane uslove.
Tehnički i kvalifikacioni zahtjevi ocjenjivaće se po principu “ispunjava ili ne ispunjava”, a ugovor će dobiti kvalifikovani ponuđač s najnižom ocijenjenom cijenom čija ponuda ispunjava zahtjeve dokumentacije.
Uvid u tendersku dokumentaciju u sjedištu RUGIPP-a je besplatan, dok preuzimanje štampane ili elektronske verzije košta 200 KM.
Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Trg Republike Srpske 8 u Banjaluci. Elektronsko dostavljanje nije dozvoljeno.
Javno otvaranje ponuda zakazano je za 16. decembar u 12.15 časova.
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