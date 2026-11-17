Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) raspisala je tender za prikupljanje i obradu podataka o nekretninama u 11 gradova i opština Republike Srpske. Riječ je o prvoj fazi uvođenja sistema masovne procjene vrijednosti nekretnina, u okviru projekta vrijednog 35,2 miliona evra (68,8 miliona KM).

Ponude se mogu dostaviti do 16. decembra 2026. godine, do 12 časova, a procijenjena vrijednost ove konkretne nabavke nije navedena u objavljenom pozivu.

Kako prenosi eKapija, projekat se finansira zajmom Međunarodne banke za obnovu i razvoj, a njegov završetak planiran je do 30. januara 2032. godine.

Kojih 11 gradova i opština je obuhvaćeno?

Prva faza obuhvata Banjaluku, Gradišku, Istočno Sarajevo, Kozarsku Dubicu, Laktaše, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Prijedor, Prnjavor, Srbac i Trebinje.

Nabavka podrazumijeva prikupljanje i obradu podataka o nekretninama, što je osnova za uspostavljanje sistema masovne procjene njihove vrijednosti.

Cilj je da nadležne institucije dobiju potpuniju evidenciju o površini, obliku, namjeni i vrijednosti parcela i objekata.

Za procjenu nekretnina predviđeno 17,3 miliona evra

Od ukupno 35,2 miliona evra, za komponentu procjene vrijednosti nekretnina predviđeno je 17,3 miliona evra.

Za infrastrukturu prostornih podataka namijenjeno je 6,7 miliona evra, za centralni arhiv sedam miliona, a za jačanje kapaciteta i upravljanje projektom 3,9 miliona evra.

Projekat uključuje i uspostavljanje registra zgrada.

Sporazum o prenosu sredstava i obaveza za realizaciju projekta potpisali su 18. avgusta u Banjaluci ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić i ministarka finansija Republike Srpske Zora Vidović.

Prema obrazloženju odluke o zaduženju, rok otplate zajma iznosi 32 godine, uz grejs period od sedam godina i kamatu koja se obračunava po referentnoj stopi uvećanoj za promjenljivu maržu.

Savo Minić, koji je kao premijer Republike Srpske prisustvovao potpisivanju sporazuma, tada je izjavio da bi projekat, zajedno s javnim izlaganjem podataka radi upisa u zemljišne knjige, trebalo da omogući potpuniju evidenciju o nekretninama.

Kako će biti izabran izvođač?

Nabavka se sprovodi prema pravilima Svjetske banke i otvorena je za sve ponuđače koji ispunjavaju propisane uslove.

Tehnički i kvalifikacioni zahtjevi ocjenjivaće se po principu “ispunjava ili ne ispunjava”, a ugovor će dobiti kvalifikovani ponuđač s najnižom ocijenjenom cijenom čija ponuda ispunjava zahtjeve dokumentacije.

Uvid u tendersku dokumentaciju u sjedištu RUGIPP-a je besplatan, dok preuzimanje štampane ili elektronske verzije košta 200 KM.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Trg Republike Srpske 8 u Banjaluci. Elektronsko dostavljanje nije dozvoljeno.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 16. decembar u 12.15 časova.