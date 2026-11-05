Modernizacija za budućnost: HE „Višegrad“ prešla sa analognih na digitalne zaštite

Autor:ATV redakcija
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Završeni su značajni radovi na modernizaciji Hidroelektrane „Višegrad“, čime je dodatno podignuta stabilnost cijelog sistema.
U okviru ovog investicionog poduhvata izvršena je zamjena zastarjele opreme i sproveden kompleksan prelazak sa analognih na digitalne zaštite transformatora, generatora i dalekovoda, a instalirani su i modernizovani 400-kilovoltni prekidači.
Pored toga, implementiran je i savremeni sistem za upravljanje proizvodnjom i predviđanje količine voda, što predstavlja ključni korak ka digitalnoj budućnosti ovog energetskog giganta.
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