Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježavaju se 34 godine od stradanja 126 pripadnika Vojske Republike Srpske, koje su 6. novembra 1992. godine na svirep način ubili pripadnici takozvane Armije BiH.

Mjesno sveštenstvo u 11.30 časova na mjestu stradanja vojnika služi parastos, nakon čega će biti prislužene svijeće i položeni vijenci kod spomen-ploče.

Prije 34 godine, 6. novembra 1992. godine na Glođanskom brdu pripadnici takozvane Armije BiH, predvođeni Naserom Orićem i Muhamedom Čikarićem mučki su ubili pripadnike Šekovačke i Zvorničke brigade koje su bile u sastavu Vojske Republike Srpske.

Glođansko brdo ATV

Od ukupnog broja poginulih još se traga za posmrtnim ostacima osam pripadnika Vojske Republike Srpske.

Za zločin na Glođanskom brdu još niko nije odgovarao.

Na Glođanskom brdu, na mjestu stradanja, u nekoliko navrata je postavljana spomen-ploča sa natpisom: "Ovdje je ubijeno 126 boraca Vojske Republike Srpske", ali su ih, nakon postavljanja, svaki put nepoznata lica porazbijala, dok je na postojeću ispaljen jedan hitac.