Hrvatska bi od Vukovara mogla da pokuša da napravi novu Srebrenicu. Srbiji već isporučuju račun za nastavak evropskog puta, tako Savo Štrbac tumači inicijativu četvorice hrvatskih evroparlamentaraca.

U prijedlogu rezolucije, kaže, nije sporno samo ono što piše, nego i ono što je izostavljeno. Prije svega, stradanje Srba.

„Prema Veritasovim podacima na području opštine Vukovar te 91. godine stradalo je više od pet stotina domaćih Srba. To su i civili i oni pripadnici Teritorijalne odbrane, a u samom gradu, Vukovaru, više od 350. Možda hoće da od Vukovara naprave Srebrenicu i da eto tako pošalju poruku šta čeka Srbiju na putu za EU", kaže Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Srbi su, sjeća se Krsta Žarković, stradali i prije početka oružanih sukoba u Vukovaru. Prisjeća se odvođenja civila iz kuća i sa radnih mjesta, zastrašivanja i nasilja. Zločin u Vukovaru nije se desio zbog agresivnosti Srba, nego zbog ponašanja Tomislava Merčepa, tadašnjeg sekretara Narodne odbrane Vukovara i njegove grupe ljudi. Ni o tom periodu, kaže Žarković, hrvatski evroparlamentarci ne govore.

,,Potpuno je jasno da je Tomislav Merčep tih 90-tih nakon stranačkih izbora u Hrvatskoj, kada je došao na vlast. Bio je jedan klasični terorista nad Srbima u Vukovaru gdje je odvodio žene, djecu.. maltretirao muškarcu, sve dok pokojni Šoškoćanin nije okupio par momaka i suprotstavio mu se i spriječio dalje nasilje koje je vođeno’’, rekla je Krsta Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Hrvatske "Krajina" .

Srbija bi, prema prijedlogu rezolucije, trebalo da otvori arhive i pomogne u pronalaženju 725 nestalih. Zanimljivo je da su više od polovine nestalih sa tog spiska, prema evidenciji Veritasa, Srbi. Zašto se isti zahtjev ne upućuje Hrvatskoj, pita Miodrag Linta. Neprihvatljivo je, kaže, što se u nacrtu rezolucije od Hrvatske ne traži otvaranje ratnih arhiva i objavljivanje informacija o 30 poznatih lokacija masovnih i pojedinačnih grobnica u kojima se nalaze posmrtni ostaci ubijenih Srba.

,,Evropski parlament mora da primjenjuje jednake standarde prema svim žrtvama i državama i ne smije dozvoliti da četvorica hrvatskih poslanika zloupotrebljavaju ovu značajnu instituciju Evropske unije za promovisanje jednostranog i neistinitog tumačenja istorijskih događaja i prećutkivanje stradanja srpskih civila i zločina nad njima ‘’, naveo je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Zahtjevi iz Strazbura neće proći bez odgovora, stav je Studentske liste, koja je odnijela pobjedu na nedavnim izborima u Srbiji. Traže da se, osim o hrvatskim, govori i o srpskim žrtvama, da se ne zaobilaze „Bljesak" i „Oluja" i da se odgovornost za zločine ne pripisuje cijelom narodu. Apsurdno je i da hrvatski evroparlamentarci u Strazburu traže kažnjavanje ratnih zločinaca, a u Beogradu se ponovo prolongira suđenje hrvatskim pilotima optuženim za napade na izbjegličke kolone tokom „Oluje". Porodice stradalih na Petrovačkoj cesti na pravdu čekaju duže od tri decenije. Na naredno ročište čekaće još dva mjeseca.