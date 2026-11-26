U Republici Srpskoj i FBiH i sutra će biti oblačno i tmurno vrijeme, uz slabu kišu u više navrata, koja će u višim predjelima prelaziti u susnježicu i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.

Tokom dana u Hercegovini se očekuje djelimično smanjenje oblačnosti uz sunčane periode, gdje će biti i najtoplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Uveče sve hladnije i oblačno, na sjeveru i zapadu uz slabe padavine.

Duvaće slab do umjeren vjetar, u višim predjelima tokom dana i pojačan sjevernih smjerova.

Na jugu tokom jutra duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, a u nastavku dana, vjetar u slabljenju.

Maksimalna temperatura od tri stepena na zapadu do 10 na jugoistoku, na jugu do 14, a uveče sve hladnije uz minimalnu temperaturu od nula na zapadu do četiri na istoku, na jugu do devet stepeni Celzijusa.

U Srpskoj i FBiH danas je oblačno sa kišom, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.