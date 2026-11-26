Univerzitetski klinički centar (UKC) Republike Srpske ustupiće na korištenje aparat za kompjuterizovanu tomografiju (CT) Bolnici "Dr Mladen Stojanović" Prijedor, izjavio je vršilac dužnosti direktora prijedorske bolnice Miroslav Bijelić.

On je naveo da se prijedorska bolnica UKC-u obratila za pomoć budući da je već dva puta poništena procedura javne nabavke, zbog čega je Bolnica pokrenula upravni spor.

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"U međuvremenu, dok čekamo razrješenje upravnog spora, obratili smo se UKC-u za pomoć da nam, ukoliko su u mogućnosti, daju jedan CT aparat na korištenje, što su, na naše zadovoljstvo, prihvatili", rekao je Bijelić danas Srni.

On je dodao da je u u toku realizacija ugovora kojim UKC prijedorskoj bolnici ustupa CT aparat bez naknade.

Bijelić je podsjetio da je Bolnica "Dr Mladen Stojanović" obezbijedila 1,8 miliona KM vlastitih sredstava za nabavku novog CT-a, ali da je u ovoj godina oba raspisana tendera poništila Kancelarija za razmatranje žalbi Sarajevo po žalbi jednog od zainteresovanih ponuđača.

"Drugi put, uvažavajući uputstva Kancelarije za razmatranje žalbi, pokrećemo novi postupak javne nabavke CT aparata. Isti ponuđač ponovo izjavljuje žalbu na tendersku dokumentaciju i Kancelarija usvaja žalbu, te poništava postupak u cijelosti", pojasnio je Bijelić.

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Bolnica je pred Sudom BiH pokrenula upravni spor podnošenjem tužbe protiv rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi kojim je poništen tender za nabavku CT-a.

"Smatramo da su tehničke specifikacije sačinjene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, da je žalba zainteresovanog lica neosnovana i da Komisija za razmatranje žalbi Sarajevo nije pravilno utvrdila činjenično stanje", naglasio je Bijelić.

Ovaj postupak je u toku.

Postojećem CT uređaju u prijedorskoj bolnici radni vijek je istekao, usljed dotrajalosti se učestalo kvari i unazad nekoliko godina često je van funkcije, te se pacijenti na ovu dijagnostiku upućuju u druge ustanove.