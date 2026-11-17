U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme uz sunčane periode, a biće toplije od prosjeka za ovo doba godine, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći i rano ujutru padaće kiša, koja će brzo prestati prvo na zapadu, a tokom jutra i u ostalim krajevima.

Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i vjetrovito. U večernjim časovima kiša i pljuskovi mogući su na sjeveru i istoku, dok će na jugu i jugozapadu biti oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće umjeren do jak vjetar južnih smjerova, a na jugu i jugozapadu mogući su i olujni udari juga.

Minimalna temperatura vazduha biće od devet do 14 stepeni, a u višim predjelima oko sedam stepeni.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 16 do 22 stepena, a u višim predjelima oko 11 stepeni.