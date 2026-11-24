Što oči vide, to ruke naprave“ ova narodna poslovica posebno se potvrđuje kroz trud, rad i vještinu penzionerki iz Srpca. Zmijanjski vez, torbe, melemi, ukrasne kutije, pletene lutkice, domaći pekmezi, namazi , sokovi...sve su to svojim rukama napravile vrijedne Srpčanke.

Korona je pričaju donijela i nešto dobro, okrenule su se bašti, preradi voća i povrća, ručnom radu. Za svoj rad okitile su se i brojnim priznanjima.

„ Dobro nam je, lijepo nam je, kao prvo imamo fantastično druženje ,a drugo pokušavamo da sačuvamo od zaborava sve ono što mi radimo, to pravimo. Naša zimnica je napravljena po staroj recepturi naših majki i baka onako kako smo mi to zapamtile i uživamo u tome“, rekla je Vesna Smiljanić , predsjednica Udruženja žena Srbac.

Vjenčanice su, kaže Gordana, priča za sebe. Sate i sate provede nad jednim detaljem. Strpljenje je ključno. Zmijanjski vez je, ma koliko izgledao jednostavan - vrlo zahtjevan . Greške ne smije biti.

„ Mi smo tako vjenčanice i zamislile, da spojimo to tradicionalno i moderno i tako smo došli na ideju pa smo onda radili sa motivima zmijanjskog veza i drago nam je da je to prepoznato“ , rekla je Gordana Jugović, članica Udruženja žena Srbac.

One kojima je bliži uzgoj samoniklog i gajenog bilja, okrenule su se izradi melema i sprejeva, kao i pripremi krema. Vidosava Suvajac je željela da kada ode u penziju nauči nešto novo i malo po malo, usavršila je izradu korpica od papira. Da ne znate da su od tako krhkog materijala, nikada u to ne biste povjerovali. Jednako su čvrste i stabilne kao one od pruća.

„Najvažnije je da pripremimo štapiće treba znati kako da bi se to moglo fino uplesti, da bi se mogli motati. Evo sad taj štapić da ne bi pukao da bi se fino upleo , a to se radi uz pomoć farbe i ljepila", rekla je Vidosava Suvajac, članica Udruženja žena Srbac.

Kroz rad i druženje najljepše im, pričaju protiču penzionerski dani. Želja im je da svoje umijeće prenesu, kako kažu i mlađim ženama i tako sačuvaju od zaborava stare recepture i nauče ih ručnim radovima. Tako se poručuju, najbolje čuva tradicija.