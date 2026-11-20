Mlađo Kalajdžić, ima 100 godina, ali je i dalje prepun života. Za ATV kaže da bi se opet više volio oženiti nego umrijeti.

Mlađo ima dvoje djece, petoro unučadi i šestoro praunučadi. To je najveće bogatstvo Mlađe Kalajdžića iz sela Gornji Magnojević kod Bijeljine.

Mlađo je, iako ima sto godina, jako dobro pokreta, dobrog zdravlja, a za ATV kaže da mu je omiljena aktivnost čitanje.

Mnogo voli da se druži pa ga ni godine ne sprečavaju da svakog utorka ode od sela do Bijeljine gdje vrijeme rado provodi u jednom od lokalnih kafića.

Ono što mu najteže pada je to što danas živi sam.

Priču o ovom stogodišnjem Bijeljincu pogledajte u video prilogu ATV-a u nastavku.