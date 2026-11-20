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Cijena fjučersa zlata za isporuku u decembru 2026. godine na berzi Komex pala je ispod 3.550 dolara po trojskoj unci prvi put od 2. septembra 2025. godine, prema najnovijim podacima trgovanja.

Do 5.12 časova po moskovskom vremenu cijena je pala za 5,44 odsto. Taj pad znači da je cijena 3.538,3 dolara po unci.

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