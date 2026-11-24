Novi luster iznad trpezarijskog stola, zidna lampa uz krevet ili diskretna LED traka u kuhinji mogu u potpunosti promijeniti doživljaj prostora. Za sve koji uređuju dom ili poslovni objekat, GRUDIS je od 23. do 28. novembra pripremio veliku Black Friday ponudu – posjetite naš salon u Banjoj Luci na adresi Ravnogorska 16C i iskoristite akcijske uslove.

Tokom trajanja Black Friday sedmice u salonu i na veb šopu kupce očekuju sljedeći popusti:

10% popusta za kupovinu od 100 do 199,99 KM

15% popusta za kupovinu od 200 KM i više

Posebne akcijske cijene na odabrane modele do 30% popusta

Kupovina rasvjete je znatno lakša kada se svjetiljka vidi upaljena. U našem salonu u Banjoj Luci (Ravnogorska 16C) možete uživo uporediti modele, provjeriti materijale i završnu obradu, te na licu mjesta procijeniti boju i raspored svjetlosti uz pomoć našeg stručnog tima.

Bogat asortiman dekorativne i tehničke rasvjete

Ponuda obuhvata lustere i visilice, plafonjere, dječiju i zidnu rasvjetu, kao i svjetiljke za ulaze, terase i dvorišta. Od svedenih linija do upečatljivih dekorativnih modela, izbor prati različite stilove uređenja.

Uz dekorativni program, dostupna je i kompletna tehnička rasvjeta:

LED trake, aluminijski profili, napajanja i kontroleri

Šinska rasvjeta, paneli, reflektori i industrijska rasvjeta

Kada je riječ o osvjetljenju kuhinjskih elemenata, polica ili ormara, važno je pravilno uskladiti komponente – izbor odgovarajuće LED trake, napajanja i profila zavisi od namjene, potrebne dužine i željenog efekta, u čemu vam pomažemo direktno u salonu.

Kupovina u salonima i putem veb šopa

Pored salona u Banjoj Luci, ponuda važi i u našoj poslovnici u Doboju (Ozrenskih srpskih brigada 38A), kao i onlajn na www.grudisled.com, uz brzu dostavu širom Bosne i Hercegovine.

Popust prema vrijednosti kupovine automatski se obračunava u korpi, dok su posebne akcijske cijene jasno označene uz odabrane artikle.

Posjetite nas u Ravnogorskoj 16C i iskoristite pogodnosti do subote, 28. novembra.