Iako imaju redovna primanja i stalno zaposlenje, pojedini građani ne uspijevaju da dobiju kredit.

Razlozi zbog kojih banke mogu da vam odbiju zahtev za kredit - Redovna plata nije uvijek dovoljna za odobrenje pozajmice

Banke prilikom odlučivanja ne gledaju samo visinu plate, već procjenjuju ukupnu zaduženost, kreditnu istoriju i mogućnost buduće otplate.

Odobravanje kredita ne zavisi isključivo od visine mesečne zarade. Čak i građani koji imaju redovna primanja i stabilno zaposlenje mogu dobiti negativan odgovor banke, jer se prilikom procjene uzima u obzir više različitih faktora.

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Prema istraživanju Kamatice, jedan od najčešćih razloga za odbijanje zahtjeva jeste nedovoljna kreditna sposobnost.

Ukoliko klijent već otplaćuje jedan ili više kredita, koristi kreditne kartice ili dozvoljeni minus, banka može procijeniti da bi novo zaduženje predstavljalo preveliko finansijsko opterećenje.

Važnu ulogu ima i Kreditni biro, u kojem se nalaze podaci o postojećim i ranijim zaduženjima, kao i o urednosti njihovog izmirivanja. Kašnjenje u otplati rata, neizmirene obaveze i druga evidentirana dugovanja mogu negativno uticati na procjenu banke.

Međutim, ni uredna kreditna istorija ne garantuje da će zahtjev biti prihvaćen. Banke procjenjuju i stabilnost prihoda, vrstu zaposlenja, dužinu radnog odnosa, kao i druge okolnosti koje mogu uticati na sposobnost klijenta da redovno izmiruje obaveze.

Prema objašnjenju Narodne banke Srbije, svaka banka samostalno uređuje kriterijume i principe za odobravanje kredita, u skladu sa propisima i sopstvenom poslovnom politikom. To znači da isti klijent može dobiti različit odgovor u dve banke, jer se njihove procjene rizika i uslovi kreditiranja mogu razlikovati.

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Zanimljivo je i da banka može tražiti dodatnu dokumentaciju kako bi stekla potpuniju sliku o prihodima, rashodima i finansijskim obavezama potencijalnog korisnika kredita.

Građani kojima je zahtjev odbijen na osnovu podataka iz Kreditnog biroa imaju pravo da o tim podacima budu odmah i pisanim putem obavješteni, bez naknade.

Zbog toga je pre podnošenja zahteva za kredit preporučljivo provjeriti sopstveni izveštaj Kreditnog biroa, sagledati postojeća zaduženja i realno procijeniti mogućnosti otplate. Redovna plata jeste važan uslov, ali nije i jedini kriterijum na osnovu kojeg banka donosi konačnu odluku.