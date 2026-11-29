Ideja da Folksvagen pređe u kinesko vlasništvo zvuči gotovo nezamislivo za njemačku automobilsku industriju, ali jedan ugledni njemački ekonomista smatra da takav scenario ne bi nužno bio loš.

Moric Šularik, predsjednik Kilskog instituta za svjetsku ekonomiju, izjavio je na industrijskoj konferenciji u Berlinu da prodaja "određene kompanije iz Volfsburga" kineskom kupcu ne bi bila loša ideja, pod uslovom da Njemačka zadrži ekonomsku korist od takvog dogovora.

O njegovim komentarima izvijestio je Handelsblat.

Prema njegovom mišljenju, najvažnije je da proizvodnja, stvaranje dodatne vrijednosti i radna mjesta ostanu u Njemačkoj. Identitet vlasnika fabrika smatra manje važnim.

Šularik je i ranije iznio sličnu prognozu, rekavši u intervjuu za Zidojče cajtung da bi neki kineski proizvođač, poput kompanije BID (BYD), mogao da kupi Folksvagen.

Ipak, nema nikakvih naznaka da je BID zainteresovan za takvo preuzimanje ili da su pregovori uopšte pokrenuti.

Kineski proizvođači preuzimaju tržište

Ovakve izjave dolaze u trenutku kada Folksvagen sve teže održava konkurentnost u Kini, ali i na evropskom tržištu. Kineski proizvođači osvajaju sve veći tržišni udio, dok njemački gigant sprovodi opsežan program smanjenja troškova i reorganizacije poslovanja.

Šularik smatra da bi Evropska unija trebalo da dozvoli kineskim proizvođačima prodaju automobila, ali i da ih podstakne da proizvodnju presele u Evropu.

Kao moguće mehanizme navodi uslovljavanje subvencija pravilom "Proizvedeno u Evropi" ili obavezna zajednička ulaganja sa evropskim kompanijama.

To bi, praktično, predstavljalo primjenu modela koji je Kina decenijama koristila prema stranim proizvođačima automobila.

Folksvagen nastavlja sa smanjenjem troškova

Dok se spekuliše o mogućim promjenama vlasništva, Folksvagen nastavlja sprovođenje plana restrukturiranja do 2030. godine.

Kompanija planira dodatno ukidanje oko 50.000 radnih mjesta, povrh približno 50.000 već dogovorenih. Do 2035. godine namjerava i da smanji broj modela u ponudi za čak polovinu.

Pod lupom su i četiri njemačke fabrike: Emden, Cvikau, Hanover i Nekarsulm. Folksvagen istovremeno pojednostavljuje proizvodne procese i smanjuje broj različitih komponenti kako bi dodatno snizio troškove.

Iako prodaja cijelog koncerna kineskom kupcu za sada djeluje kao veoma malo vjerovatan scenario, sama činjenica da se takva mogućnost razmatra u njemačkim industrijskim krugovima pokazuje koliko se promijenio odnos snaga u globalnoj automobilskoj industriji.