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Termoelektrana Gacko od noćas je ponovo priključena na elektroenergetsku mrežu, izjavio je Srni direktor Rudnika i termoelektrane Gacko Maksim Skoko.

"Nakon jednodnevnog zastoja zbog otklanjanja kvara na parnom zaptivaču regulacionog ventila turbine, Termoelektrana Gacko je 25 minuta poslije ponoći ponovo sinhronizovana na elektroenergetsku mrežu", izjavio je Skoko. On je dodao da ovaj kratkotrajan zastoj neće ugroziti ostvarenje iznad planske proizvodnje RiTE Gacko u ovoj godini, tokom koje je bila stabilan, a za vrijeme sušnog perioda često ključni, pa i jedini, proizvođač električne energije u sistemu "Elektroprivrede Republike Srpske".

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