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HE na Drini podiže stabilnost: Od digitalne zaštite do kontrole vodenih tokova

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04.11.2026 20:00

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Foto: ATV

Hidroelektrana na Drini uspješno spaja savremene tehnologije i visok stepen društvene odgovornosti, navode iz ovog preduzeća.

Zamjena zastarjelih analognih zaštita novim digitalnim sistemima i modernizacija 400-kilovoltnih prekidača obezbijedili su stabilan rad i precizno upravljanje proizvodnjom.

Kako ističe izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje Darko Andrić, meteorološke stanice i sistem posmatranja na terenu pružaju tačne podatke o padavinama i klizištima u realnom vremenu, što omogućava odgovorno upravljanje nivoom vode i sigurnost za sve nizvodne zajednice.

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HE na Drini

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