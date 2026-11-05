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HE Piva važna podrška HE Višegrad

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АТВ редакција
05.11.2026 10:56

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Hidroelektrana na Drini, Hidroelektrana Višegrad
Foto: ATV

Hidroelektrana Višegrad ostvarila je oko 82 odsto planirane godišnje proizvodnje. Ipak, u ovom preduzeću očekuju da bi povoljnije vremenske prilike i padavine mogle popraviti proizvodni bilans i ublažiti posljedice dugotrajnog sušnog perioda.

"Što se tiče planiranog godišnjeg plana proizvodnje na 82%, s tim da moramo očekivati da u ovom završetku godine, odnosno kvartalu, da bi se to moglo ipak promijeniti na bolje odnosno da očekujemo određenu količinu padavina koje će popraviti te bilanse proizvodnje", rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

Andrić je istakao i značaj Hidroelektrane Piva koja, kako kaže, predstavlja rezervu za tokove koje koriti i HE Višegrad.

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HE na Drini

HE Višegrad

Darko Andrić

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