HE Višegrad o borbi sa nedostatkom vode

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Hidroelektrana Višegrad ispunila je dinamički plan proizvodnje u prvom kvartalu 2026. godine, međutim izuzetno nepovoljni hidrološki uslovi tokom drugog i trećeg kvartala značajno su uticali na ukupnu godišnju proizvodnju električne energije.

„Posljednjih dana imamo određenu količinu padavina koja je u subjektivnom smislu prisutna, međutim, zbog prethodne velike suše, to se nije odrazilo na vodotokove, tako da još uvijek nemamo značajnijih dotoka na naš pregradni profil kako bismo mogli proizvoditi električnu energiju“, rekao je Darko Andrić, izvršni direktor za proizvodnju i upravljanje HE Višegrad.

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