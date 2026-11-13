Olujni vjetar čupao stabla, dio Trebinje bez struje

Noćašnje snažno nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom i obilnim padavinama, napravilo je probleme u Trebinju i širom Hercegovine.

Olujni udari vjetra, koji su dostizali brzinu od čak 76 kilometara na čas, čupali su stabla, dok su u samom gradu pala 23 litra kiše po metru kvadratnom.

Sjever Hercegovine našao se pod obilnom vodenom stihijom, u Gacku su pala čak 88 litara kiše po metru kvadratnom, dok je na Čemernu izmjereno 83 litra.

Obilna kiša zadesila je i Nevesinje sa 46 litara, Berkoviće sa 26,5, te Bileću u kojoj su takođe pala 23 litra kiše po metru kvadratnom.

Olujni vjetar oborio stablo, dio Trebinja bez struje

Vatrogasne ekipe u Trebinju intervenisale su na uklanjanju oborenog stabla u Ulici Trebinjskih brigada.

Iz Operativnog centra Grada Trebinja saopšteno je da je usljed noćašnjeg olujnog nevremena došlo do kvara na dalekovodu „Dživar“, zbog čega su potrošači koji se napajaju sa ovog dalekovoda ostali bez električne energije.

Ekipe „Elektro-Hercegovine“ su na terenu i rade na otklanjanju kvara i uspostavljanju redovnog snabdijevanja električnom energijom.

Tokom noći zabilježene su i saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom na području Trebinja i Nevesinja.

Prognoza: Nestabilno i u narednim danima

Jutro u Trebinju osvanulo je oblačno i toplo sa 19 stepeni Celzijusa u sedam časova, uz jugozapadni vjetar brzine od četiri do 13 metara u sekundi, vlažnost vazduha od 72 procenta i pritisak od 967 milibara.

Jutarnja temperatura u Bileći iznosila je 18 stepeni, u Berkovićima 16, Nevesinju 15, Gacku 13, a na Čemernu 10 stepeni Celzijusa.

Danas se očekuje oblačno vrijeme s kišom, koja će biti obilnija u drugom dijelu dana, uz jake udare južnog i jugozapadnog vjetra i maksimalnu temperaturu oko 20 stepeni Celzijusa. Meteorolozi i za naredne dane prognoziraju nestabilne vremenske prilike.