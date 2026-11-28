Prošlo je sedam mjeseci od posljednjih poplava kada je pod vodom bilo više od 450 stambenih objekata. Svaka jača kiša i danas je razlog za strah, a za mještane Tukova i neprospavane noći.

Prošlo je sedam mjeseci od posljednjih poplava kada je pod vodom bilo više od 450 stambenih objekata. Svaka jača kiša i danas je razlog za strah, a za mještane Tukova i neprospavane noći. Nasipi na obali Sane štitili su dio domaćinstava. Ipak mještani upozoravaju da problem nije moguće riješiti bez produbljenja korita i nastavka nasipa prema Brezičanima.

„Mislim da bi trebao manje poplave da spriječi, ali ovdje bez produbljivanja korita Sane nema rješavanja pitanja poplava. I produžetak nasipa od mosta prema Brezičanima. Jedino to može riješiti poplave u Tukovima“,

„Bilo je opasno, bilo je opasno stvarno sada hoće li biti nemam pojma. Uglavnom, bilo je opasno, sad su napravili taj zidić pa jamda neće niša biti“, kažu građani.

Prvi stepen pripravnosti proglašava se kada vodostaj Sane dostigne 420 cm. Iz Civilne zaštite poručuju, da svakodnevno prate stanje, i da za sada nema razloga za brigu.

„Mislim da građani ne bi trebali da se brinu za sada, pratimo svakodnevno situaciju. Kažem dobro je ovo što je urađen parapetni zid, u naseljima Tukovi i Gomjenica. Rijeka Sana se treba produbiti, most u Brezičanima odnosno korito rijeke Sane je prošireno za sada, ali ne možemo biti sigurni 100%", rekao je Miroslav Krneta, šef Odsjeka Civilne zaštite grada Prijedora.

Oni koji se prvi nađu na terenu, kažu da u saradnji sa Civilnom zaštitom prate prognoze i obilaze kritične tačke, te da su u svakom trenutku spremni ukoliko vodostaj krene da raste.

„Pratimo meteorološku situaciju, pratimo upozorenje hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Spremamo se adekvatno, stanje na terenu odnosno vršimo obilaske u koordinaciji sa Civilnom zaštitom, predlažemo mjere i izlazimo na teren ako ne to potrebno", rekao je Nebojša Miljuš, starješina u Teritorijalnoj vatrogasno-spasilačkoj jedinici Prijedor.

Kada izlije iz korita, Sana ne prašta, u šta su se Prijedorčani uvjerili više puta u posljednjih 12 godina. Svaka nova kiša isto pitanje, šta je urađeno kako bi bili bezbjedni?

2014. godinu prijedorčani pamte po poplavama. Tada je više od pet hiljada domaćinstava bilo pod vodom. 2019. godine isti scenario. 2025. istini scenario. 2026. godina takođe je donijela poplave. Tada je više od 400 domaćinstava bilo pod vodom. Nakon poplava u martu 2026. godine počelo se sa projektima za zaštitu grada od poplava. Koji su projekti završeni, koji su planirani i šta građani mogu da očekuju i imaju li razloga za strah bila su pitanja koja smo uputili nadležnima, ali na naša pitanja nismo dobili odgovor“

Do sada je u projekat odbrane grada od poplava uloženo više od sedam miliona maraka. Iako, kako tvrde, za sada nema razloga za brigu, potpuno sigurni mještani ovih naselja biće kada se sve planirane mjere privedu kraju.