Uskoro tender za zamjenu generatorskih prekidača vrijedan preko 18 miliona KM

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U okviru dalje modernizacije HE „Višegrad“ u toku su pripreme za kapitalni projekat zamjene generatorskih prekidača, čija je projektna vrijednost veća od 18 miliona KM.
Direktor HE na Drini Nedeljko Perišić najavio je da će uskoro biti pokrenuta javna nabavka, dok je potpisivanje ugovora planirano za početak naredne godine.
U saradnji sa Elektroprivredom, uz izvođača radova traži se i partner za finansiranje ovog poduhvata, a sama realizacija biće sprovedena tokom perioda niskih voda.
Pored toga, u izradi je i tehnička dokumentacija za utvrđivanje stanja turbina i generatora.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
44 min0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu