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Uskoro tender za zamjenu generatorskih prekidača vrijedan preko 18 miliona KM

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05.11.2026 10:09

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Foto: ATV

U okviru dalje modernizacije HE „Višegrad“ u toku su pripreme za kapitalni projekat zamjene generatorskih prekidača, čija je projektna vrijednost veća od 18 miliona KM.

Direktor HE na Drini Nedeljko Perišić najavio je da će uskoro biti pokrenuta javna nabavka, dok je potpisivanje ugovora planirano za početak naredne godine.

U saradnji sa Elektroprivredom, uz izvođača radova traži se i partner za finansiranje ovog poduhvata, a sama realizacija biće sprovedena tokom perioda niskih voda.

Pored toga, u izradi je i tehnička dokumentacija za utvrđivanje stanja turbina i generatora.

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HE na Drini

Nedeljko Perišić

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