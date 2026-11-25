MUP Republike Srpske odbacio je tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile prema advokatu Siniši Dergancu, koji je uhapšen u okviru akcije ”Emisar”.

Zbor advokata Istočno Sarajevo i Advokatska komora Republike Srpske ranije su saopštili da najoštrije osuđuje neprimjerenu i prekomjernu upotrebe fizičke sile od strane policijskih službenika prilikom hapšenja advokata Derganca.

”MUP Republike Srpske odbacuje pokušaje da se postupanje policijskih službenika u akciji ”Emisar” unaprijed kvalifikuje kao prekomjera i neosnovana upotreba sile od strane grupe advokata, posebno imajući u vidu da se sve okolnosti same krivične istrage koja se provodi u skladu sa zakonom i propisanim procedurama”, saopštio je MUP.

Građani jednaki pred zakonom

Navode da policijski službenici svoje poslove i zadatke obavljaju profesionalno, zakonito i nepristrasno, uz poštovanje prava i dostojanstva svakog lica.

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”Posebno naglašavamo da status, profesija ili društveni položaj bilo kog pojedinca ne mogu biti osnov za drugačiji tretman pred zakonom. Svi građani su jednaki pred zakonom i niko ne može biti izuzet od zakonitog postupanja policije, niti može očekivati povlašten položaj zbog svog zanimanja ili društvenog status”, navode u MUP-u Srpske.

Advokatska komora RS saopštila je da primjena nasilja i ponižavajućeg postupanja prema licu koje ne pruža otpor predstavlja direktno kršenje osnovnih ljudskih prava garantovanih Ustavom i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, kao i grubo prekoračenje policijskih ovlašćenja propisanih zakonom.

”Brutalna sila”

”Posebno zabrinjava činjenica da je ovakav vid sile primijenjen prema advokatu, licu koje je nosilac pravosudne funkcije od javnog značaja i koje je uvijek dostupno pravosudnim i policijskim organima”, navodi se u saopštenju.

Oni navode da se na snimcima, koji su objavljeni u medijima, jasno vidi da je ”brutalna sila” primjenjena prema advokatu Dergancu i još jednom osumnjičenom.

”Preostala osumnjičena lica uvedena su u tužilaštvo bez upotrebe pretjerane sile i ponižavanja”, navodi se u reakciji Advokatske komore.