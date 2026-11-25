Аутор:Александра Тољ Ружић
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МУП Републике Српске поступа коректно према ухапшеном Насеру Орићу, потврдила је за АТВ Орићева адвокатица Лејла Човић.
Она је одбацила наводе да се жалила на поступање према свом клијенту.
”Информације које су се појавиле о поступању припадника МУП-а Републике Српске нису тачне. До сада су припадници МУП-а поступали коректно и професионално према Насеру Орићу, барем према информацијама које ја имам“, рекла је Човић.
Адвокатица је додала да од Републичког јавног тужилаштва Републике Српске засада није запримила приједлог за одређивање мјере притвора.
Подсјетимо, Орић је ухапшен у оквиру акције ”Емисар” због сумње у пружање помоћи Ђорђу Ждрали, његовим скривањем, бјекством и покушајем лажирања доказа у предмету који се односи на покушај тешког убиства Косте Пандуревића 2. августа у Источном Новом Сарајеву.
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